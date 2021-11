Mauro Bellugi, inaugurato il Liceo sportivo intitolato all'ex campione dell'Inter

«Mauro Bellugi sarebbe stato felice di avere un istituto a lui dedicato. Sono sicuro che ve lo sareste trovato in classe, a fare lezioni con voi. Dall'altra parte lui era così, un eterno ragazzino». A dirlo è sua figlia Giada, commossa nel rivivere suo padre, commossa come sua madre Loredana che non può fare altro che ringraziare: da ieri il Liceo Sportivo Lagrange è stato intitolato allo storico ex calciatore di Inter, Napoli, Bologna e della Nazionale scomparso lo scorso 20 febbraio dopo aver subito l'amputazione delle gambe per una complicazione dovuta al Covid-19.

All'intitolazione hanno partecipato tanti amici ed ex colleghi di Bellugi, a partire da Beppe Bergomi. «L'evento è giustissimo, Mauro era una bella persona, un esempio per tutti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 08:13

