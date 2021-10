Roma-Milan, tifoso speciale in tribuna: Matteo Salvini con il cappellino rossonero in testa (e figlio al seguito)

Che Matteo Salvini sia un grande tifoso del Milan non è certo una novità. Spesso il leader della Lega segue i ragazzi di Pioli a San Siro, ma oggi il big match all'Olimpico di Roma lo ha richiamato anche in trasferta. Con il cappellino in testa con lo scudetto rossonero in bella vista, Matteo Salvini a sostenere il suo Milan verso il primo posto in classifica. Con lui anche il figlio Federico, altro grande appassionato tifoso milanista.

Il big match tra Roma-Milan è stato un richiamo troppo grande per il leader del carroccio e per suo figlio. I due sono apparsi a pochi minuti dall'inizio nella tribuna dell'Olimpico e Matteo ha seguito la presentazione delle due squadre in piedi, tradendo un po' di tensione pre partita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 21:03

