Matteo Renzi, il caso Vlahovic alla Juve arriva al Quirinale: «Oggi è un giorno di lutto»

Il caso Vlahovic alla Juventus è arrivato fino alla Camera dei deputati. Matteo Renzi, da sempre tifoso della Fiorentina, ha voluto dire la sua sul colpo di mercato che, ormai da giorni, tiene banco in tutta Italia. Sa da un lato i tifosi della Juventus sognano di tornare protagonisti per lo scudetto e la Champions League, dall'altro a Firenze scoppiano le polemiche. «Posso dire le parolacce?» esordisce il leader di Italia Viva, intercettato davanti al Quirinale dalle telecamere di La7.

Leggi anche > Gosens-Inter, è fatta. Tutti i dettagli del colpo neroazzurro

«Su Vlahovic non si scherza... Parliamo del Quirinale, oggi è giorno di lutto...». Matteo Renzi in versione tifoso della Fiorentina mostra tutto il suo malumore. Il trasferimento del centravanti Dusan Vlahovic alla Juventus è un duro colpo per ogni tifoso viola. «È possibile che la Fiorentina li dia tutti alla Juve? Li dia a qualcun altro... Dobbiamo parlare di cose serie? Come se Vlahovic non fosse una cosa seria...», ha concluso un Matteo Renzi davvero amareggiato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA