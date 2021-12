«Bari è per noi la munnezz, de la munnezz, de la munnezz… se fosse per me il Bari lo asfalteremmo». Queste le parole del giornalista campano Mario Barisano. Il suo intervento, offensivo verso i baresi, è avvenuto nel corso del programma “Tifare Avellino è uno stile di vita” di Irpinia News”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 09:10

