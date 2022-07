Matarrese: «Troppe liti Figc-Lega, così il calcio italiano va a fondo»

di Marco Lobasso

Sono in molti ad evocarlo, a chiedergli di tornare. Antonio Matarrese è stato presidente di Federcalcio e Lega A, vice presidente Uefa e Fifa fino al 2002; con lui come dirigente l’Italia aveva un ruolo centrale nel calcio mondiale. Oggi non è più così e in più, dal 2014, non ci qualifichiamo per i Mondiali.



Perché il calcio italiano non è più competitivo a livello di club in Europa?

«Per gli stessi motivi che creano problemi anche in Italia. Il primo, il più importante, è che ci sono troppi litigi tra Federcalcio e Lega di serie A. Tensioni forti, interessi, dirigenti che vogliono fare la parte del leone, poca unità. Ecco, questo è sicuramente il problema principale».

E gli altri problemi?

«Ne vedo almeno due. Siamo meno rappresentativi a livello internazionale, un peso nella politica sportiva che è decisamente minore rispetto ai miei tempi. Questo conta perché, per esempio, se l’Italia non va ai Mondiali, la cosa non crea problemi a nessuno fuori dal nostro Paese. L’altro è la poca organizzazione, il calcio italiano si è sfaldato, non c’è un’idea di gruppo ma ognuno va per la sua strada. E sono strade che non portano da nessuna parte».

Cosa pensa di Lorenzo Casini, presidente della Lega A, e di Gabriele Gravina, leader della Figc?

«Casini è una bravissima persona, ma è stato eletto con lo scarto di un voto. Non vedo sinergia in Lega e troppi uomini forti all’interno che sono in aspro contrasto con la Federcalcio. Sul fronte Figc vedo un Gravina amareggiato da questa situazione. Bisogna che il calcio italiano si fermi e che i protagonisti si parlino tra di loro, lontano da taccuini e microfoni, capire i problemi, cercare mediazioni. Solo così si può iniziare la risalita».

In Italia i gruppi stranieri continuano ad acquistare i club nostrani. Un bene o un male?

«Io non ho nulla contro i gruppi stranieri. Se abbiamo perso spazio e potere è soprattutto colpa nostra, dei nostri errori, non degli stranieri».

Il calcio che ha vissuto Matarrese era migliore di questo attuale?

«Non direi, era solo più umano. Ma questo conta molto».

Lei è stato uno dei dirigenti più importanti nella storia del calcio italiano. Di cosa va più fiero?

«Di aver scelto Arrigo Sacchi come ct dell’Italia. Fu una decisione rivoluzionaria, perché prima di lui gli allenatori della Nazionale li costruivamo in casa. E Arrigo ci ha dato grandi soddisfazioni. Il Mondiale del 1994 negli Usa meritavamo di vincerlo noi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 07:54

