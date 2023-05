Sampdoria, c'è l'accordo: il club passa a Radrizzani. Ferrero: «Mi rimpiangerete»

di Redazione Web

Dopo una stagione fallimentare, la Sampdoria evita il fallimento. Massimo Ferrero annuncia l'accordo raggiunto con Radrizzani e salva la società blucerchiata. Ad annunciarlo è lo stesso ex numero uno del club genovese, in un'intervista telefonica a Telenord che ha confermato: «Ho venduto la Sampdoria».

L'imprenditore romano lascia dunque che aveva rilevato nel 2014. «Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non 'tocco palla' con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete.

«Non ho preso soldi, non ho preso niente. Il primo che mi insulta di nuovo faccio strike. L'ho fatto per la gente, per gli stipendi della gente. Per una parte della tifoseria. Garrone non mi ha regalato niente, io non ho preso niente. Ho pagato il Baciccia 20 milioni, ma non ho preso niente», ha aggiunto Ferrero.

«Ferrero è una persona per bene, un padre di famiglia. Basta che siate tutti contenti, io sono contento - ha concluso l'imprenditore -. Io faccio il bene della Sampdoria. Scrivete una volta grazie Ferrero, ha aggiunto Ferrero. Il tempo mi darà ragione. Voglio bene alla Sampdoria. Se il marchio entra in questo accordo? Il marchio è stato regalato, me l'hanno espropriato».

