Arrestato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Ai domiciliari la figlia e un nipote

Guai per il presidente e proprietario della Sampdoria, Massimo Ferrero, che questa mattina è finito in manette nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto appreso dall'ANSA, Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza ed è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono scattati i domiciliari.

L'arresto di 'Viperetta' è avvenuto a Milano. Ai domiciliari, a quanto si apprende, sono finiti anche la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote. La Sampdoria non è coinvolta nelle indagini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 12:56

