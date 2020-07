Massimo Cellino, paura per il presidente del Brescia: aggredito fuori da un supermercato

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 13:41

Attimi di paura per. L'imprenditore e presidente del Brescia, infatti, è stato vittima di una tentata rapina all'esterno di un supermercato di Padenghe sul Garda, dove vive., che stava rientrando in auto dopo essere uscito dal supermercato, è stato raggiunto nel parcheggio da due malviventi in sella a una moto, che hanno cercato di sfilargli dal polso l'. È accaduto nella giornata di domenica scorsa.Ilha peròe dopo una breve colluttazione, che aveva richiamato l'attenzione di altre persone presenti all'interno e all'esterno del supermercato, è riuscito a far desistere i due rapinatori, che si sono dati alla fuga a mani vuote.Nella colluttazione,ha anche sbattuto il naso sulla portiera della sua stessa auto, riportando. Niente di grave, quindi, al di là della paura e della tensione: il patron del Brescia, infatti, ieri ha preso regolarmente parte all'Assemblea di Lega, a Milano.