Martino Di Tosto, chi è l'ultrà della Roma arrestato dopo gli scontri sull'autostrada A1

È Martino Di Tosto l'ultrà della Roma arrestato dopo gli scontri di domenica pomeriggio sull'autostrada A1, all'altezza dell'autogrill di Badia al Pino. Già coinvolto in altri incidenti in passato, verrà processato martedì 10 gennaio per direttissima, con l'accusa di rissa aggravata.

Scontri tra tifosi, chi è l'ultras arrestato

Martino Di Tosto è al momento l'unico arrestato dagli scontri di domenica pomeriggio sull'autostrada A1. L'uomo, 43enne tifoso della Roma, è già stato denunciato in passato. Nel 2013 era stato fermato per una sassaiola contro il pullman dell'Hellas Verona. Di Tosto ieri era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dopo essere rimasto ferito negli scontri. Dopo le cure in ospedale, il tifoso è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura. Le sue condizioni di salute sono giudicate buone. Il 43enne è stato ferito con un'arma da taglio alla coscia e al polpaccio.

Processo per direttissima

Per Di Tosto si terrà domani l'udienza per direttissima per la convalida dell'arresto. Nel frattempo continuano le indagini le indagini della Questura per identificare le centinaia di tifosi della Roma e del Napoli implicati nei tafferugli. Agli accertamenti per identificare i tifosi della Roma e del Napoli implicati nei tafferugli stanno lavorando anche i poliziotti della Digos di Roma insieme con quelli di Arezzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 14:47

