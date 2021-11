Marsiglia-Lazio, tifosi francesi lanciano oggetti in campo: Luis Alberto batte un corner protetto dalla polizia

Lancio di oggetti al Velodrome in Marsiglia-Lazio di Europa League e poliziotti con lo scudo come in Marsiglia-Psg di qualche settimana fa. Il fatto è accaduto al 1' dei 5' di recupero del primo tempo con Luis Alberto costretto ad allontanarsi dalla bandierina al primo corner conquistato dai biancocelesti. L'arbitro Sanchez Martinez ha interrotto per alcuni secondi il gioco invitando lo speaker ad intimare ai tifosi di smettere con il lancio. Anche il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, ha espresso il suo disappunto rivolgendosi ai suoi tifosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 22:11

