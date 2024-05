Marsiglia-Atalanta, dove vederla e le formazioni ufficiali: Scamacca e De Ketelaere titolari, Gasset schiera Aubameyang dal 1'

L'Atalanta ha appena conquistato la finale di Coppa Italia ed è reduce dall'impresa contro il Liverpool ma adesso c'è da pensare al primo atto della semifinale di Europa League contro l'Olympique Marsiglia. La squadra di Gasperini scenderà in campo giovedì al Velodrome per provare a indirizzare la semifinale in vista del ritorno a Bergamo. Gasperini si affida a Scamacca che sta vivendo un momento magico. Lookman verso la panchina.

Orario

Il match tra Marsiglia e Atalanta, valido per la semifinale d'andata di Europa League, andrà in scena giovedì 2 maggio al Velodrame alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Marsiglia-Atalanta sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming sulle app Dazn e Sky Go e NOW.

Formazioni ufficiali Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Augameyang, Luis Henrique. All. Gasset

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA