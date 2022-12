Marocco in semifinale, Amallah show all'antidoping in videochiamata con gli amici: il video fa infuriare la Spagna

Sono passati due giorni dall'eliminazione della Spagna dal Mondiale in Qatar, ma le polemiche in terra iberica non sembrano finire. Il Marocco, vera e propria rivelazione della competizione iridata, è riuscito a eliminare una delle pretendenti più accreditate al titolo di campione del mondo e sui social (e non solo) è iniziata la festa. Ma mentre nelle piazze di tutto il mondo, anche in Italia, il popolo marocchino era impegnato nei festeggiamenti alcuni protagonisti della sfida erano impegnati all'antidoping e il video che ha iniziato a circolare sul web ha fatto infuriare i tifosi spagnoli.

Leggi anche > Il Marocco elimina la Spagna, è festa anche in Italia: migliaia in strada, grande gioia (e nessun incidente)

Rabbia e delusione

Rabbia e delusione sono ancora troppo vive nella testa dei tifosi della Spagna per accettare la sconfitta arrivata ai rigori contro Hakimi, Ziyech e compagni. E così anche un video, diventato virale sui social network, è in grado di scatenare una bufera. La squadra di Luis Enrique, esonerato nelle ore successive da un comunicato della Federazione spagnola, è stata eliminata, ma oltre al danno c'è stata anche la beffa. L'ironia social è scoppiata immediatamente sul web, complice la gioia dei tifosi marocchini per un risultato storico mai raggiunto prima d'ora. E ad alimentare la frustrazione spagnola ci pensa un video direttamente dall'interno dello stadio, durante i test antidoping.

Y’en a un il a dit il portait plainte contre Boufal HAHAHAHHA pic.twitter.com/b2QodnAQfc — FPVS #Quarts (@zzcr22) December 7, 2022

Leggi anche > Luis Enrique non è più il ct della Spagna, la Federazione ufficializza l'esonero in una nota

Il video che fa discutere

Nel breve filmato che circola su Twitter e TikTok, si vede il centrocampista del Marocco, Amallah, in videochiamata con i suoi amici per festeggiare la storica qualificazione ai quarti di finale. Durante la ripresa il centrocampista rivolge il cellulare verso Marcos Llorente, che stava per sottoporsi ad un test antidoping, che viene solitamente svolto in maniera casuale ad alcuni giocatori dopo la fine di un match. Da un lato l'euforia per la vittoria e dall'altro tutta la delusione per una sconfitta inaspettata. Ma a far infuriare i tifosi della Roja ci hanno pensato gli amici del centrocampista che in videochiamata hanno iniziato a ridere di gusto. Una reazione che sta facendo saltare i nervi a molti tifosi che, addirittura, hanno invocato denunce nei confronti del giocatore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA