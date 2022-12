Marocco nella storia: eliminato anche il Portogallo. È la prima squadra africana a raggiungere le semifinali in un Mondiale. Le lacrime di CR7

Il Marocco di Hakimi, Ziyech e compagni vola in semifinale. La favola di Qatar 2022 non finisce nemmeno ai quarti di finale. E l'eroe della partita si chiama Youssef En-Nesyri, l'autore della rete che elimina il Portogallo. Ma la vittoria per 1 a 0 su Cristiano Ronaldo e compagni è merito di 11 eroi che per la prima volta nella storia portano una squadra africana a una semifinale di Coppa del Mondo.

Il sogno continua

Dopo aver battuto la Spagna, ecco che il Marocco elimina un'altra pretendente al titolo finale. Il sogno della selezione nordafricana continua facendo sognare un Paese intero e tutti gli appassionati di calcio che amano le favole. Arrivato in sordina al Mondiale, la cenerentola magrebina è la vera rivelazione della competizione iridata. Capace di imporsi contro corazzate ben più attrezzate e sponsorizzate grazie a un grande cuore, tanta determinazione e una solidità difensiva che hanno annientato il gioco avversario.

Che bel #Marocco: aspetta il possesso portoghese, ma non si chiude a riccio passivamente. Ripartenze veloci, distanze corte tra reparti e tanta qualità davanti. Non si arriva imbattuti per caso ai quarti di finale dopo aver affrontato Croazia, Belgio e Spagna. #MaroccoPortogallo pic.twitter.com/gArL5Gf8fE — Vincenzo Pastore (@VincePastore) December 10, 2022

Solidità e cinismo

In 90 minuti di gioco un'occasione capita a tutti. Questa sembra essere la strategia del Marocco, consapevole delle sue qualità date dalla forza fisica e dalla velocità a discapito di una qualità di un possesso palla lasciato volentieri alle avversarie. E, così, proprio come contro la Spagna, il Marocco ha sfruttato al massimo la sua occasione. Con un Portogallo arrembante che ha schiacciato gli avversari nella propria metà campo per 42 minuti di gioco, ecco quell'occasione da non perdere. Attia Allah va al cross nel mezzo in una delle poche incursioni offensive della squadra nordafricana. Un pallone velenoso che il portiere Diogo Costa legge male. L'estremo difensore del Porto, finora impeccabile al Mondiale, calcola in maniera disastrosa la traiettoria della sfera e liscia il pallone, regalando, di fatto, il pallone a Youssef En-Nesyri. L'attaccante del Siviglia sale in cielo e di testa deposita in rete la palla che vale una semifinale storica. Nel secondo tempo il Portogallo ci prova in tutti i modi, ma il Marocco è granitico e rischia il minimo indispensabile.

CR7, Leao e compagni non riescono a gonfiare la rete avversaria. Nel secondo tempo le occasioni per i portoghesi sono state innumerevoli, ma il Marocco non si è scomporto. Merito anche di Yassine Bounou che, dopo aver parato tre rigori alla Spagna, si supera in più di un'occasione dimostrando una condizione atletica davvero invidiabile. Un'impresa ancor più eroica vista l'espulsione di Cheddira nei minuti di recupero. Adesso la festa di un popolo può iniziare, in attesa di scoprire quale sarà la big da affrontare in semifinale tra Inghilterra e Francia.

mentre il telecronista urla per la vittoria del Marocco, Ronaldo piange.

c’è della poesia pic.twitter.com/Bipc0yv8Qb — bea (@sonostronzaaa) December 10, 2022

Le lacrime di Cristiano Ronaldo

Dopo aver visto piangere Neymar Jr per l'eliminazione del suo Brasile ai rigori contro la Croazia, ecco un altro fenomeno del calcio mondiale uscire dal campo in lacrime. CR7, a 37 anni e con una carriera stellare che volge verso la fine, sa che non avrà altre occasioni per alzare al cielo la Coppa del Mondo. Sui social network la sua reazione all'eliminazione è già diventata virale. Difficile, se non impossibile, che Cristiano Ronaldo possa arrivare al Mondiale del 2026. Un sogno irrealizzato che non toglie nulla alla grandezza di un campione che per anni ha fatto la storia del calcio.

Il ct Walid Regragui: «Abbiamo scritto la storia dell'Africa»

«Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l'Africa. E ora sono molto, molto felice». Così a fine partita, dopo aver battuto il Portogallo per 1-0 nei quarti di finale di Qatar 2022, il ct del Marocco, Walid Regragui, ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo storico: per la prima volta una squadra africana ha raggiunto le semifinali dei Mondiali di calcio. «Abbiamo battuto un'altra grande squadra», ha detto il ct. (

