È morto Mario Sconcerti, addio allo storico giornalista sportivo: aveva 74 anni

È morto Mario Sconcerti, storico giornalista sportivo ed ex direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Si è spento a 74 anni. È stato una delle firme più prestigiose del calcio italiano. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale a Roma per accertamenti di routine. Poi, sabato, la morte improvvisa.

Chi era Mario Sconcerti

Nella sua carriera ha lavorato anche con La Repubblica, La Gazzetta dello Sporte e Il Corriere della Sera, con cui collaborava attualmente. È stato inoltre opinionista per Sky Sport, per la Rai, per Mediaset e speaker radiofonico.

Nato a Firenze nel 1948, era figlio di Adriano Sconcerti, noto procuratore di pugilato. Oltre al calcio, sua grande passione, ha commentato il ciclismo. Era tifoso della Fiorentina, e ha ricoperto per sette mesi il ruolo di amministratore delegato. Mesi che ha definito «i più belli della mia vita». Fino a poche ore dalla sua morte, ha continuato a collaborare con la redazione del Corriere della Sera. È morto nel pomeriggio di sabato 17 dicembre.

L'addio di De Laurentis: sono attonito

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato su Twitter la scomparsa di Sconcerti: «La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano».

