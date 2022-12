Mario Sconcerti morto, il dolore della figlia Martina: «Mi hai detto di stare bene 2 ore prima, poi te ne sei andato»

Mario Sconcerti è morto sabato pomeriggio. Il giornalista era all'ospedale per accertamenti, ma se n'è andato improvvisamente a 74 anni. Lo conferma anche sua figlia, Martina, che gli ha dedicato un tributo sui social: «Ci eravamo sentiti due ore prima e mi hai detto di stare bene. Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu».

«Mi avevi detto che ti avrebbero dimesso lunedì, ero serena - scrive Martina Sconcerti su Instagram - ce l'avevo fatta, avevi vinto tu. E invece, colpo di scena. Ti organizzerò un funerale laico e festoso, come avresti voluto. Con tanta gente, buon vino e buon cibo. Certo che potevi restare un altro po', avevi appena capito che lavoro facevo. Avevamo ancora parecchie cose su cui scaldarci. Perché sì, discutevamo tanto, mi facevi arrabbiare. Ma per fortuna sei andato via che ci eravamo appena detti "ti voglio bene"».

Anche su Twitter ha condiviso il messaggio per il papà: «Ciao papà, te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo... ovunque sei, sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 09:11

