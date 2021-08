Mario Pennacchia, il giornalista morto a 93 anni: grave lutto per la Lazio e i suoi tifosi

È lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 93 anni Mario Pennacchia.

Nato a Itri (Lt) il 10 maggio 1028 è stato giornalista, scrittore e dirigente. Ha lavorato al Corriere dello Sport, al Giorno, al Messaggero e alla Gazzetta dello Sport dove ha ricoperto il ruolo di capo della redazione romana. Ha scritto diversi libri come "La storia della Lazio" (1969), il testo tuttora più completo ed esauriente sulle vicende della società biancoceleste, ripubblicato e aggiornato nel 1994 con il titolo di "Lazio Patria Nostra", "Gli Agnelli e la Juventus" del 1985, "Onesti, rinascita e indipendenza dello sport in Italia" del 1986, "Il calcio in Italia" del 1999, "Pioniera del terzo millennio" del 2000, "Football Force One" (2001) sulla vita di Giorgio Chinaglia, il libro a carattere personale "Anche i ragazzi hanno fatto la storia" del 2003 e il romanzo "L'amore scosso" del 2006.



Nel 2014 ha pubblicato l'autobiografia "Sessant'anni fra Campioni, Miti, Intrighi e Follie". Ha vinto il premio "Bancarella Sport" e il "Seminatore d'oro" 1986, il Premio Coni 1986 e 1999, il Premio USSI 1958 e 1978, e il Premio Beppe Viola 1987. Consulente del presidente della Federcalcio dal 1988 al 1992 è stato anche responsabile della comunicazione della sua amata Lazio sotto la presidenza Cragnotti dal 1992 al 1996. Nel 2008 ha pubblicato un libro che ricostruisce la vicenda sportiva e personale del Generale Giorgio Vaccaro, che nel 1927 impedì la fusione tra la Lazio e alcune squadre minori romane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 19:05

