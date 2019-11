Mario Balotelli non convocato per la partita Roma-Brescia

Mario Balotelli è fuori dall'elenco dei convocati per la partita che il Brescia giocherà domani con la Roma. L'esclusione è stata convocata al giocatore dal tecnico Grosso dopo la seduta di rifinitura.



Giovedì il tecnico Grosso aveva allontanato dal campo Balotelli. L'attaccante a testa bassa si era diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso Sabato 23 Novembre 2019, 12:39







© RIPRODUZIONE RISERVATA