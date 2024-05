Marcus Thuram, il look stile Power Rangers al Premio Gentleman fa impazzire i tifosi dell'Inter. Lautaro lo prende in giro

Ve le ricordate i Power Rangers? Probabilmente Marcus Thuram da bambino non se ne perdeva una puntata. Non c'è altra spiegazione. L'attaccante dell'Inter, celebrato al Premio Gentleman Fairplay per la rete più bella dell'intera stagione nerazzurra (nel derby di andata contro il Milan), ha colpito tutti con il suo look.

Un look decisamente azzardato per una serata di Gala. Non a caso anche il suo capitano, Lautaro Martinez elegantissimo in abito e cravatta total black ha scherzato con il proprio compagno di reparto sull'abbigliamento scelto per l'evento milanese.

Il look di Thuram lascia tutti senza fiato

Marcus Thuram si è presentato da solo, con una tuta aderente che ha messo in mostra tutto il suo fisico da atleta, da velocista in campo qual è. Una tuta con le spalle rinforzate e la schiena per metà lasciata nuda con tanto di scarponi neri. Per fortuna Marcus ha evitato di mettersi in l'elmetto di ordinanza dei Power Rangers.

Cosa c'è altro da dire? Che forse Marcus ha sicuramente bisogno di uno stylist personale. Per il resto, e stiamo parlando del campo, gli basta Simone Inzaghi...

