Italia e Argentina 'litigano' per Senesi del Feyenoord: Mancini voleva convocarlo, Scaloni lo anticipa

Marcos Senesi, giovane ed emergente difensore del Feyenoord, entra in mezzo ad un caso internazionale. Nulla di grave di questi tempi (si parla 'solo' di calcio): il giocatore, di doppio passaporto italo-argentino, era nel mirino del ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini che voleva convocarlo proprio per la partita del prossimo 1 giugno contro l'Argentina a Wembley. Ma non è andata come si aspettava.

Ad anticipare la sua mossa ci ha pensato infatti il suo rivale, il ct argentino Lionel Scaloni: l'ex giocatore della Lazio ha infatti convocato Senesi per la Selecciòn, strappandolo di fatto all'Italia. Non una bella notizia per Mancini, dato che gli azzurri campioni d'Europa in carica devono fronteggiare un ricambio generazionale importante nel reparto arretrato, data l'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Per quanto riguarda gli altri convocati da Scaloni, sono nove i calciatori che militano in Serie A: si tratta di Musso (Atalanta), Martinez Quarta e Gonzalez (Fiorentina), Molina e Perez (Udinese), Dominguez (Bologna), Dybala (Juventus), Correa e Lautaro Martinez (Inter).

La lista dei convocati dell'Argentina

Portieri: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolàs Otamendi (Benfica), Nicolàs Tagliafico (Ajax), German Pezzella (Betis), Marcos Acuna (Siviglia), Lisandro Martinez (Ajax).

Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Alexis Mac Allister (Brighton), Nicolàs Dominguez (Bologna), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Giovani Lo Celso (Villarreal).

Attaccanti: Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Lionel Messi (Paris Saint Germain), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Joaquìn Correa (Inter), Angel Correa (Atletico Madrid), Juliàn Alvarez (River Plate), Nicolàs Gonzalez (Fiorentina), Lucas Ocampos (Siviglia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Emiliano Buendìa (Aston Villa), Alejandro Gomez (Siviglia).marc

