Mancini-Vialli, quell'abbraccio 29 anni dopo: «Siamo la fine del mondo. E siamo ancora qui»

Da qui all'eternità: da Wembley (1992) a Wembley (2021). Più di un'amicizia. A Genova, sponda Samp, nell'anno di grazia 1991, quello dello scudetto del Doria, era diventata la coppia più bella del mondo. Gianluca Vialli, il ricciolino venuto da Cremona (lanciato da Emiliano Mondonico) con il fiuto del gol.



Il suo gemello Roberto Mancini, marchigiano di Jesi, che un certo Tarcisio Burgnich aveva fatto debuttare in A a Bologna (1981), che Robertino aveva appena 16 anni. Franco Colomba disse: «Questo è un fenomeno!». I due all'ombra della Lanterna sono diventati uomini e campioni. Tricolore, Coppa Italia, Coppa delle Coppe, fino alla finale di Coppa Campioni, a Wembley, 20 maggio 1992, persa al supplementare contro il Barcellona, quella maledetta punizione calciata da Koeman al 112'. Poi le loro strade, calcisticamente, si sono divise: Vialli alla corte della Juve, il Mancio alla Lazio più forte di tutti i tempi, targata Cragnotti. Anche più forte di quella dell'indimenticabile maestro Maestrelli.



Tutto questo lungo e doveroso preambolo per spiegare la corsa di Vialli ad abbracciare il suo gemello Mancini al termine di una passione lunga oltre due ore con l'Austria, battuta proprio a Wembley, il tempio del calcio che da malefico è diventato magico per Gianluca e Roberto. Una vittoria sofferta ma che ha aperto agli azzurri le porte dei quarti dell'Europeo. In quell'abbraccio è racchiusa una storia meravigliosa, tra due che da amici sono diventati fratelli. I nativi americani li chiamerebbero di sangue. E per Vialli, che dopo aver vissuto anche i fasti del doppio ruolo allenatore-giocatore al Chelsea (ha vinto una Coppa delle Coppe con i Blues), ha conosciuto un male terribile: un tumore al pancreas, affrontato nel 2017. Gianluca pochi giorni fa ha confidato: «Spero che il cancro si stanchi e mi lasci vivere».



Voluto fortemente dal Mancio in azzurro, come capo delegazione della Nazionale. E in quell'abbraccio al triplice fischio di Taylor, sono racchiusi 37 anni di vera e pura amicizia (dal 1984, stagione in cui Vialli approdò alla Samp, Mancini c'era già dal 1982). Un'immagine che ha fatto il giro del web in un baleno.

Tanto che il ct dell'Italia ha celebrato la vittoria con un post notturno su Twitter: «L'abbiamo voluta, l'abbiamo vinta e adesso abbracciamoci tutti insieme». E noi aggiungiamo: appassionatamente. Un gesto liberatorio, da libro Cuore.

Chissà quante volte lo hanno fatto ai tempi della Samp, ma quello di sabato notte, con i quarti di Euro 2020 appena conquistati, ha un sapore del tutto particolare. E parafrasando Paolo Belli, Vialli può dire: «Siamo la fine del Mondo. E siamo amcora qui». Anche se il gemello Mancini continua a ribadire: «È ancora lunga, mancano tre partite». Dal Grande Sogno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 10:23

