Marco Verratti si sposa dopo Euro 2020: ecco chi è la moglie Jessica Aidi

Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Euro 2020. Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune. Un evento che è stato ripreso dai social media e le cui immagini sono finite anche su Rai Uno. I due sono convolati a nozze nella capitale francese perché il calciatore della Nazionale gioca nel Paris Saint Germain. All'indomani del rientro da Londra anche il compagno di squadra Bernardeschi si è sposato.

Marco Verratti sposa Jessica Aidi dopo Euro 2020

La coppia si è unita in matrimonio dopo un anno e mezzo d'amore. Alla cerimonia con rito civile erano presenti amici e parenti più stretti, mentre la festa si sta tenendo in una delle ville più lussuose della città: la Marie di Neuilly, a Nord di Parigi. Giorni intensi e felici per il campione che solo quattro giorni fa ha alzato la coppa dell'Europeo.

Marco Verratti, I festeggiamenti

I festeggiamenti durano da giorni in compagnia di amici come Lavezzi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. A quello per la vittoria è seguito l'addio al celibato e i festeggiamenti continuano. Oggi, infatti, è il giorno in cui Marco e Jessica coronano il loro sogno d'amore. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine culminato in una romanticissima proposta di matrimonio nel deserto del Marocco.

Marco Verratti, chi è Jessica Aidi

Jessica Aidi è una modella di 28 anni che ha incontrato Verratti quando faceva la cameriera. Ha posato per campagne pubblicitarie di alto livello, come per Sport Illustrated. È stata tra le sei finaliste del Si Swimsuit e fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris.

