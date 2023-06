L'arbitro Marciniak rischia di non arbitrare Inter-City di Champions: «Accuse choc di antisemitismo»

di Redazione web

Il giorno dopo la rabbia della Roma per l'arbitraggio dell'inglese Taylor, accusato da Mourinho di aver indirizzato la finale di Europa League a favore del Siviglia, spuntano altri guai per gli arbitri a livello internazionale. Stavolta la bufera riguarda il polacco Szymon Marciniak, già designato per la finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City.

Siviglia-Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia

Mourinho furioso, insulta l’arbitro Taylor a fine partita: «Non era rigore, sei una vergogna»

Marciniak, la finale di Champions a rischio

Marciniak, secondo quanto emerso sui media, avrebbe partecipato ad un evento organizzato da un esponente dell'estrema destra polacca dalle posizioni omofobe e antisemite: l'Uefa fa sapere di essere a conoscenza delle accuse e si è già attivata per ottenere chiarimenti.

