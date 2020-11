Mourinho: «Non piango per Maradona, piango per Diego»

Un messaggio intenso che ha colpito i tifosi di due personaggi "speciali". Lo Special One Mourinho, appunto, e Diego Armando Maradona. Il tecnico del Tottenham ha emozionato ricordando "El Pibe de Oro" dopo la sua scomparsa. «Ho passato la giornata a raccontare storie ai miei ragazzi su di lui e sul tempo che abbiamo passato insieme, quello è il ragazzo che mi manca. Soprattutto mi manca la telefonata che arrivava sempre dopo le sconfitte e mai dopo le vittorie». Ancora José Mourinho: «Sapeva che dopo le vittorie non avevo bisogno di telefonate, sapevo che nei momenti difficili era sempre lì e mi diceva: 'Mou, non dimenticare che sei il migliorè. Ha sempre avuto questo approccio con me. Mi manca -prosegue il portoghese-. C'è Maradona e c'è Diego. Su Maradona non ho niente da dire, è evidente per tutti. Basterà cercarlo su Google per ricordarci le sue giocate, per ammirarlo di nuovo». «Diego è diverso. Posso dire che era un mio buon amico, ma i miei contatti con lui erano telefonici e ci siamo incontrati ovviamente solo un paio di volte».

