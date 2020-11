La tragica coincidenza: morto lo stesso giorno di Fidel Castro e George Best

Diego Armando Maradona, Fidel Castro e George Best. Tutti e tre morti lo stesso giorno: il 25 novembre. Maradona con Fidel Castro, scomparso quattro anni fa, aveva un'autentica amicizia, al punto di farsi tatuare l'immagine di Fidel sul polpaccio sinistro, il più «prezioso» del suo ineguagliabile bagaglio tecnico.

Con Best, anch'egli icona del calcio a cavallo tra anni '60 e anni '70, scomparso nel 2005, Maradona aveva in comune non solo il genio calcistico. Fu il nordirlandese Best, stella del Manchester United, il primo calciatore a lanciare l'immagine del 'ribellè, poi ripresa e amplificata da Maradona nella sua straordinaria carriera. E purtroppo, i due grandi campioni avevano in comune anche una vita sregolata, che però non ha mai intaccato il ricordo delle loro gesta calcistiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA