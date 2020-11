Diego Armando Maradona morto. Gianluca Di Marzio scoppia a piangere in diretta tv a Sky Sport. E' successo stasera quando in diretta, appunto, la tv sportiva ha dato la notizia della morte di Maradona in Argentina. Il giornalista Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato, non ha retto l'emozione ed è scoppiato in lacrime davanti alla conduttrice Vanessa Leonardi.

Le lacrime di #DiMarzio mentre ricorda l’amicizia tra il padre Gianni e #Maradona Immenso, Diego. pic.twitter.com/MNPKIazPg4 — Conato Derullo (@donatocerullo) November 25, 2020

Ma c'è un motivo. Il padre di Gianluca, Gianni Di Marzio, una vita nel calcio tra ruoli da allenatore e direttore sportivo, fu lo scopritore di Maradona quando aveva appena 16 anni. "Per sempre il più grande nella storia del calcio mondiale e per sempre nel mio cuore perché ti ho voluto bene come un figlio. Con te se ne va un pezzo della mia vita" ha scritto papà Di Marzio su twitter.

Papà Gianni e il figlio Gianluca Di Marzio sono rimasti sempre in contatto con Maradona e negli anni tra loro si era consolidata un'amicizia vera e propria.

Per sempre il più grande nella storia del calcio mondiale e per sempre nel mio cuore perché ti ho voluto bene come un figlio. Con te se ne va un pezzo della mia vita — Gianni Di Marzio (@misterdimarzio) November 25, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 20:46

