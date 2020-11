Maradona, Gascoigne replica a Shilton: «Senza la “mano de Dios” tu saresti uno sconosciuto»

«Diego è stata un'icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui in amichevole. Molta gente continua a tirare fuori la Mano di Dio... ma la realtà, caro Peter Shilton, è che senza Maradona quel giorno non ti avrebbe conosciuto nessuno». È la presa di posizione dell'ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese, Paul “Gazza” Gascoigne che in un botta e risposta in diretta su una emittente tv britannica replica così alle parole dell'ex compagno di nazionale che al mondiale di Messico '86 venne beffato dal gol di mano (la famosa «mano de Dios» ndr) e da una rete da antologia del Pibe de Oro in Argentina-Inghilterra, sfida valida per i quarti di finale.

L'ex portiere, voce fuori dal coro, si era espresso così su Maradona: «Aveva grandezza, ma non sportività. La mia vita è stata a lungo legata alla sua, ma non nel modo in cui avrei voluto».

