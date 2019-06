«La parola Alzheimer è fuori luogo, è una fottuta parola. Le persone che hanno questa malattia muoiono e io non sto morendo. Tanta gente parla solo per creare confusione, ma io non ci sto». Lo ha detto direttamente Diego Armando Maradona in un video sul sito di Marca dove smentisce di avere l'alzheimer dopo le voci circolate sui social e le rassicurazioni e le smentite del suo manager, Matias Morla. Venerdì 21 Giugno 2019, 10:32







