Inter, nel mirino Werner (se va via Lautaro) e Alaba

L'ultima news sulla telenovela Lautaro Martinez l'ha data da ESPN, dell'inserimento del Paris Saint-Germain per el Toro. Lo riporta oggi anche il Mundo Deportivo, sottolineando però come da parte del Barcellona non ci sia particolare preoccupazione. Per due motivi: il primo è che il Psg non è "controllabile", visto che ha possibilità finanziarie illimitate, come dimostra l'operazione Neymar: il secondo è che secondo i catalani farà la differenza la volontà del giocatore e per questo la dirigenza culé sta lavorando per convincere l'attaccante sulla bontà del progetto riguardo alla sua carriera.

Tuttavia l'Inter è in attesa di sviluppi, sta alla finestra e attende di fare le proprie mosse. La prima dell'ad Beppe Marotta è quella di arrivare all'attaccante Werner, inseguito da diversi top club d'Europa, sprattutto in Premier (United e Liverpool). Poi arrivare all'esterno destro difensivo, che Antonio Conte ha individuato in Alaba, l'austriaco in forza al Bayern Monaco, che andrà in scadenza di contratti prossimamente.

Insomma, prima la ripresa degli allenamenti per completare (finalmente) la stagione dopo oltre due medi d stop. Poi il mercato, con i tesoretti (anzi tesori veri e propri) che portaranno nelle casse interiste bei soldoni, quelli relativi alle cessioni definitive di Icardi e Perisic (senza dimenticare Nainggolan). Stiamo parlando di 90-100 milioni. Cifra importante per puntare a investimenti solidi in vista dell'anno sportivo che verrà. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 19:15