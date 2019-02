Roma, Manolas potrebbe recuperare per il derby: escluse lesioni ai legamenti

Escluse fratture alla caviglia destra per Manolas e l’infortunio non ha interessato i legamenti. Il greco ha una distorsione che andrà valutata giorno per giorno, oggi potrebbe fare un controllo di precauzione ma in vista del derby le sensazione sono positive e potrebbe partire titolare. Il difensore è uscito in lacrime al 77’ della partita contro il Frosinone per un contrasto con Molinaro. Karsdorp e Schick nei prossimi giorni potrebbero tornare in gruppo, mentre Under è reduce da una ricaduta al flessore della coscia destra che lo sta trattenendo in infermeria. Ultimo aggiornamento: 17:28





