Pippo Maniero: "Milan, primato meritato. Con Roma e Inter sfide chiave. Pioli merita il rinnovo"

Milan in testa alla Serie A dopo dieci giornate e che nei prossimi due turni avrà di fronte a sè due incontri chiave con Roma (domenica 31 ottobre all'Olimpico alle 20.45) e Inter (domenica 7 novembre ore 20.45). A parlare del momento dei rossoneri è l'ex attaccante Filippo Maniero, che nel 1998 ha vestito la maglia del Milan.

Si aspettava un Milan in vetta dopo 10 giornate con 13 punti sulla Juventus?

"Che fosse protagonista sì, perché era candidato a lottare con le prime visto il buon campionato scorso, ma vederlo così in alto fa ancora più piacere e non me lo aspettavo. A inizio anno pensavo di vederlo in lotta per la Champions ma sta dimostrando di aver intrapreso una strada, anche a livello mentale, giusta per essere una grande squadra".

Rossoneri primi nonostante numerose assenze patite da inizio anno e c'è chi parla anche di un pizzico di fortuna. A chi va però il maggior merito di questi risultati?

"La fortuna ci vuole sempre, ma io dico che per avere fortuna te la devi andare a cercare, non viene da sè. Arriva anche quando hai un certo tipo di approccio a ciò che fai. Io credo che il merito sia di tutti, dalla società al tecnico, dalla squadra allo staff dirigenziale. Dietro a tutto questo c'è un team di persone che aiutano la squadra tutta la settimana. Se hai dei ragazzi che ti seguono sempre, è logico che i risultati vengono. Se cambi la formazione e vedi che hai sempre lo stesso risultato, grandi meriti vanno a Pioli ma anche ai ragazzi che si rendono pronti in ogni momento".

Pioli, visto quello che sta facendo, meriterebbe il rinnovo?

"Se non viene rinnovato lui che ha ottenuto questi risultati, non vedo chi dovrebbe meritarlo. Capisco gli allenatori che sono in difficoltà, con società che cambiano per cercare qualcosa di nuovo, ma credo che la continuità sia fondamentale. La Juventus e l'Atalanta hanno ottenuto grandi risultati con Allegri e Gasperini perché si è data una continuità al lavoro. Se credi in un tecnico e vedi che i ragazzi lo seguono, è giusto continuare su quella strada e non cambiare. Poi sta anche all'allenatore se ci sono i presupposti per continuare o no, ma visto come stanno andando le cose, non credo ci siano problemi a vedere Pioli alla guida del per i prossimi anni".

Davanti Ibrahimovic e Giroud: giusto puntare su due ultra trentenni? Sono più i vantaggi che gli svantaggi?

"Sono più i vantaggi, sicuramente. E' vero che sono i più anziani del gruppo, ma gli infortuni capitano a tutti, anche ai giovani, sono cose che non si possono prevedere. Avere due come loro è meglio averli, anche dal punto di vista dell'esperienza. Poi vedo anche una gestione perfetta dei due da parte di Pioli".

Domenica sfida alla Roma di Mourinho e poi il derby: queste due partite ci diranno davvero che Milan è?

"Sono partite chiave perché sono scontri diretti. Roma e Inter son odue squadre importanti, due scontri diretti che possono dire tanto. Il Milan è in una posizione tamente tranquilla e serena che può affrontare queste partite sena patemi. Anche dovessero andare male, riuscirebbe a digerirle. Rimarresti sempre con le prime della classe. Hanno più da perdere Roma e Inter se perdessero. Se affronti queste partite con questa serenità dovuta alla classifica e non solo, è logico che il Milan può essere avvantaggiato".

Milan, Napoli e Inter: solo loro a contendersi il titolo? Juventus già fuori dai giochi?

"Il -13 della Juventus è pesante, visto come viaggiano quelle davanti è dura lottare per il campionato. Sarà comunque protagonista per lottare per un posto in Champions. Vedendo il potenziale e il vantaggio in classifica, Inter, Napoli e Milan sono favorite. Tutto può succedere, ci può essere qualche sbandamento ma il recupero delle altre sembra molto difficile, lo dice la storia della Serie A".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 17:51

