Maneskin in Argentina, la dedica speciale di Damiano: ecco la Dybala Mask per la Joya

Che Damiano David dei Maneskin sia un tifoso sfegatato della Roma non è certo una novità. Il frontman del gruppo romano che ha conquistato il mondo, non perde occasione per ricordare a tutto il mondo la sua grande passione per la squadra giallorossa. E adesso, che è impegnato con la sua band in Argentina, ha voluto fare una dedica speciale a uno dei protagonisti della Roma: Paulo Dybala.

La dedica social

I Maneskin sono impegnati in una tournée in Sud America che li vedrà protagonisti in Brasile, Cile e proprio in Argentina. E proprio dal Paese di Paulo Dybala, il cantante lanciato da X Factor, ha voluto condividere su Instagram una storia che lo ritrae mentre imita la famosa esultanza di Paulo Dybala: la Dybala Mask.

Come tutti i tifosi giallorossi, anche l'artista è entusiasta del nuovo giocatore della sua squadra del cuore. Il gesto di Damiano è piaciuto molto a Paulo Dybala, che ha deciso di ricondividere questa particolarissima dedica dall'Argentina. Uno scambio di stima reciproca, a poche ore dal fischio di inizio di Empoli-Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 18:11

