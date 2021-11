Mancini sicuro: «Fiducia per marzo, ai Mondiali ci andremo. Magari li vinceremo pure»

Il brutto pareggio dell'Italia a Belfast contro l'Irlanda del Nord condanna gli azzurri e Roberto Mancini ai playoff di marzo per accedere ai Mondiali. Il ct, però, nonostante non abbia ottenuto il pass diretto è fiducioso per l'avventura in Qatar. «Fiducia per marzo? Sì, sono totalmente fiducioso. E magari vinceremo pure i Mondiali», ha detto ai microfoni Rai. Ma non solo, perché ha anche analizzato il momento non brillante dei suoi.

«Ormai non possiamo più far nulla: questo è ciò che ho detto ai ragazzi - ha iniziato Mancini -. Abbiamo queste partite a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento in cui facciamo fatica a far gol, nonostante abbiamo sempre il gioco in mano. Loro stavano tutti dietro, noi abbiamo difficoltà in questo». Il rammarico è comunque palpabile per l'allenatore campione d'Europa: «È un peccato, il gruppo doveva essere chiuso prima. Noi dobbiamo solo ritrovare quello che ci aveva contraddistinto. Se le occasioni non le fai, le difficoltà le puoi trovare. Siamo tranquilli fino a marzo. Il passo falso contro la Bulgaria è stato decisivo? È stata la prima di settembre con due partite di campionato. I due rigori con la Svizzera sarebbero dovuti finire a nostro favore».

