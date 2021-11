Manchester United, esonerato Solskjaer dopo il kappao contro il Watford di Ranieri. In arrivo Zidane?

Ole Gunnar Solskjaer non è più l'allenatore del Manchester United. È stato lo stesso club dei 'Red devils' a darne notizia sul proprio sito ufficiale, dove si legge che «Ole sarà sempre una leggenda, ma con rammarico siamo arrivati a questa decisione». La guida della squadra è stata affidata temporaneamente a Michael Carrick, prima che venga scelto il successore. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine».

La nota informa che la squadra viene affidata per le prossime partite al direttore tecnico Michael Carrick. Il club cercherà di nominare un allenatore a interim fino alla fine della stagione mentre sta cercando di ingaggiare Zinedine Zidane. Fatale al tecnico norvegese la sconfitta per 4-1 subita ieri al Vicarage Road di Watford contro la squadra guidata da Claudio Ranieri e il conseguente settimo posto nella classifica della Premier League, a 12 punti dalla vetta occupata dal Chelsea.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA