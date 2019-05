Pep and the City nella storia: dopo Premier e Coppa di Lega ecco la Fa Cup col 6-0 al Watford

Il Manchester City di Pep Guardiola entra nella storia. Dopo essersi aggiudicato nell'ordine Coppa di Lega (ai rigori contro il Chelsea), Premier League (di un punto sul Liverpool) oggi è arrivato il trionfo a Wembley in Fa Cup sul Watford con un eloquente 6-0. E' il "domestic treble" ovvero la tripletta nazionale che nessuno aveva mai messo insieme, mentre il Double campionato-coppa mancava dal 2010 quando ci riuscì il Chelsea.

Partita senza storia ieri a Wembley, con i Citizens a fare la partita e il Watford a sperare di partire in contropiede con gli "ex italiani" Deulofeu e Pereyra. Ed è stato proprio quest'ultimo, ex Udinese, ad avere la prima palla gol, ma a tu per tu con Ederson si è fatto respingere la conclusione. La squadra del cuore di Sir Elton John fallito l'attimo è annegata nel mare biancoazzurro. David Silva a sbloccato il match al 26', poi si è scatenato Sterling: al 39' ha raddoppiato "scippando" il gol proprio sulla linea a Gabriel Jesus e ripetendosi all'81' e all'87'. Nel frattempo, però, erano andati a segno De Bruyne (al 61') e lo stesso Gabriel Jesus (68') rendendo rovinosa la storica finale raggiunta dal Watford.

Per il Manchester City è la sesta Coppa d'Inghilterra vinta su 11 finali disputate. L'ultima volta aveva vinto nel 2011. Sabato 18 Maggio 2019, 20:07







