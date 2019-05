Brighton-Manchester City 1-2: 38' Laporte Liverpool-Wolverhampton 1-0: al 18' Mané. Il City torna in testa Diretta

Domenica 12 Maggio 2019, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guardiola insegue una vittoria che garantirebbe al suo Manchester City il quarto titolo in Premier League, il sesto assoluto nella massima serie inglese. Un bis che non riesce dal 2008/09, autore i "cugini del Manchester United.(4-5-1): Ryan; Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo; Knockaert, Kayal, Bissouma, Jahanbakhsh, Gross; Murray(4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gündogan, David Silva; Mahrez, Aguero, SterlingDopo la "notte del miracolo" contro il Barcellona, il Liverpool insegue un'altra imperesa impossibile: vincere il titolo che manca ad Anfield addirittura da 29 anni ovvero dal 1990. Sarebbe il 19° scudetto per i Reds e la loro prima Premier League, nata nel 1992.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Origi, Mané(3-5-2): Rui Patrício; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Otto; Raúl Jiménez, Diogo Jota