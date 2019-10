Il Manchester City assume influencer: «Vogliamo raccontare l'atmosfera dello stadio sui social»

Vogliamo trasmettere la grande atmosfera dell'Etihad attraverso l'uso di influencer, che sappiano raccontare una storia autentica e genuina di com'è essere a una partita

No lies now, Berties! pic.twitter.com/plZnmdt28f — Red Issue (@RedIssue) 22 ottobre 2019

La Champions League quest'anno ci ha regalato 3 squadre relativamente sconosciute, per tanto è meno probabile che i nostri fan principali vengano allo stadio. Abbiamo identificato studenti, giovani professionisti e persone nuove a Manchester come nostro pubblico ideale, tuttavia non possiamo ignorare neanche i fan principali poiché rappresentano ancora la maggior parte delle vendite di biglietti

.

In altre parole, la presenza nel girone di squadre con scarso appeal ha spinto il City a mettersi alla ricerca di influencer che, attraverso Facebook e Instagram, possano raccontare l'atmosfera dell'Etihad Stadium anche a chi non andrà allo stadio. Con buona pace dell'Atalanta, sconfitta proprio ieri per 5-1 dalla squadra di Pep Guardiola.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo acquisto delpotrebbe essere un. No, non si tratta di uno spot pubblicitario, ma di un reale annuncio di lavoro pubblicato dai campioni d'Inghilterra: «». Il Manchester City - si legge nell'annuncio - cerca maschi dai 18 ai 55 anni che sappiano usareLEGGI ANCHELa società inglese spiega, inoltre, di essere alla ricerca di influencer per un preciso motivo: «