Manchester City, fatta per Haaland: le visite mediche prima dell'annuncio, contratto faraonico

Erling Haaland al Manchester City, mancano solo le visite mediche per l'annuncio ufficiale. Il club campione d'Inghilterra in carica, dopo l'ennesima delusione europea, è pronto a piazzare il colpaccio per l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund.

Leggi anche > Jurgen Klopp si scusa con Antonio Conte: «Non ripeterei quella frase»

Pep Guardiola avrà così, finalmente, un centravanti di ruolo, dopo aver giocato per anni con il 'falso 9' (prima Sergio Aguero e poi Gabriel Jesus). Dalla Germania fanno sapere che l'accordo è praticamente chiuso e Haaland, classe 2000, effettuerà le visite mediche già prima della prossima sfida di campionato del Borussia Dortmund contro l'Hertha Berlino, in programma sabato prossimo alle 15.30.

Il Guardian riporta anche le cifre dell'affare: il Manchester City pagherà l'intera clausola rescissoria al club tedesco, che però è più bassa dei 75 milioni di euro di cui si è parlato a lungo. Erling Haaland firmerà un contratto quinquennale, con uno stipendio annuale da ben 21 milioni di euro (bonus esclusi). Dopo aver rinunciato ad Harry Kane la scorsa estate, i 'Citizens' si aggiudicano il centravanti del futuro e sondano il terreno anche per Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Difficile, però, che il francese decida di passare da un lato all'altro di Manchester.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA