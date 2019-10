Manchester City-Atalanta: 5-1 La Diretta Nerazzurri travolti da Aguero e Sterling

SEGUI LA DIRETTA

Martedì 22 Ottobre 2019, 18:30

Trasferta di grande prestigio per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che questa sera volerà in Inghilterra per affrontare il Manchester City, una delle squadre favorite per la conquista della Champions League. Solo sconfitte fino a questo momento, purtroppo, per gli orobici, prima a Zagabria e poi a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, mentre i ragazzi di Pep Guardiola sono saldamente al comando del Gruppo C grazie alle vittorie in Ucraina prima e successivamente in casa sulla Dinamo Zagabria.Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; Foden, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, MahrezGollini; Toloi, Masiello, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosensi; Malinovskyi, Gomez; Ilicic