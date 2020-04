Juventus alla ripresa senza il centravanti

Può la migliore e la più complerta delle rose e ricomnciare la stagione senza il centravanti? Sì, a meno di un ripensanamento di Higuain. La Juve, in pratica riprenderà la stagione senza il numero 9. Un bel problema per Maurizio Sarri. Che non potrà disporre, almeno inizialemnte nemmeno di Dybala, che deve ancora essere sottoposto al seondo tampone. Quindi non ancora arruolabile per il 4 maggio, ovvero alla ripresa degli allenamenti.

Un guaio da non sottovalutare in vista della corsa scudetto con il testa a testa sulla Lazio (dietro di un punto), ma da tenere d'occhio pure l'Inter, anche se staccata, al terzo posto. E una corsa scudetto da riprendere con una certa apprensione, quindi. Mandzukic, spedito via cinque mesi fa, avrebbe ora fatto comodo a Sarri. Che potrebbe optare per un Bernardeschi in versione falso nueve. All'adunata fissata per giovedì mancano ancora otto stranieri, l'unico già arrivato a Torino è Pjanic. Gli altri, Pipita e Cristiano Ronaldo esclusi, dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Sul fronte mercato, Milik sta scalando posizioni. E può giungere alla corte di Sarri. Paratici potrebbe giocare la carta del difensore Romero, parcheggiato al Genoa.

Uno scambio con i partenopei, in pratica. Ma la strada delle trattative è ancora lunga e piuttosto lontana, in questo momento. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 20:27



