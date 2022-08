Malinovskyi verso l'addio all'Atalanta? La moglie Roksana su Instagram: «Non dipende da noi»

Ruslan Malinovsky è stato uno dei protagonisti dell'Atalanta delle meraviglie. Ma la squadra capace di insidiare le big della Serie A, nell'ultima stagione ha fallito i suoi obiettivi, e in molti sembrano avere le valigie in mano. E adesso le voci sull'imminente partenza del centrocampista offensivo ucraino sembrano essere confermate dalla moglie, Roksana. La sua Instagram stories ha il sapore dell'addio a Bergamo.

Leggi anche > Europei nuoto, doppietta azzurra nei 400 misti: Razzetti oro, Matteazzi bronzo. Argento per la staffetta 4x200 sl

Addio in vista?

Ruslan Malinovski non può rispondere ai tanti tifosi della Dea che sono preoccupati dalle voci di mercato. Così a rispondere ai tanti fan ci pensa la moglie Roksana. Nelle ultime ore anche lei è stata sommersa dai messaggi dei tifosi che invitavano la coppia e la figlia Olivia a non lasciare la squadra e la città.

«Bergamo è casa nostra»

«Bergamo è casa nostra, ma la vita del calcio è troppo difficile», si legge nella storia sul profilo Instagram di Roksana Malinovska. I rumors vogliono il centrocampista offensivo ucraino al Nottingham Forest come il compagno Remo Freuler, già in Inghilterra da ieri sera: «I vostri messaggi mi spezzano il cuore, questo è inaspettato per noi come per voi - si legge -. Ma nulla è stato deciso e non dipende da noi. Siete preoccupati e non voglio questo. Dovete sapere un'unica cosa: non vi lascio mai. Ma la vita del calcio è troppo difficile, non sai mai cosa aspettarti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA