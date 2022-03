Maldini e il Milan che verrà: Florenzi sì al riscatto, Messias "nì"

Giocatori che vanno, altri che tornano, ma pure che restano. Il cancello di Milanello può aprirsi nuovamente per Tommaso Pobega che tornerà da Torino con un altro anno di serie A in più nelle gambe, come per Mattia Caldara che potrebbe far rientro in caso il Venezia decidesse di non riscattarlo a 4 milioni di euro. Una possibilità soprattutto se l'undici di Paolo Zanetti non dovesse riuscire a salvarsi.Una possibilità è anche che possa restare in rossonero soprattutto se Alessio Romagnoli dovesse andare via a fine campionato.

Un difensore in più serve e Caldara sano ha dimostrato di essere. Tra i prestiti in scadenza c'è anche quello di Yacine Adli che dalla prossima stagione dovrebbe finalmente vestire la maglia del Milan. Il Bordeaux gli ha permesso di affrontare una nuova stagione da protagonista nonostante la complicata situazione di classifica.

Chi invece non metterà più piede a Milanello invece sarà Jens Peter Hauge. L'attaccante norvegese resterà in Germania. L'Eintracht Francoforte ha l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Obiettivo ormai raggiunto e che permetterà al club di Via Aldo Rossi di incassare 10 milioni di euro più due di bonus.

Poi ci sono i giovani Plizzari e Colombo. Per entrambi il discorso è più complicato e rientrare alla base potrebbe essere inutile. Meglio giocare e crescere lontano da Milanello. Discorso riscatti. Alessandro Florenzi (tornato dalla Nazionale acciaccato) resterà al Milan. Alla Roma andranno 4,5 milioni di euro. Non così scontato invece la permanenza in rossonero di Junior Messias. Maldini non è spaventato dai quasi 6 milioni da versare al Crotone ma piuttosto dal rendimento del brasiliano e dalla possibilità di sostituirlo con Domenico Berardi.

Un po' diverso il discorso legato ai prestiti di Brahim Diaz e Bakayoko entrambi biennali, ma se non ci sono dubbi sullo spagnolo, anzi il Milan proverà a trattare con il Real uno sconto sui 22 milioni da pagare nell'estate 2023, da capire se i rossoneri riusciranno a interrompere in anticipo l'operazione col Chelsea, con cui c'è un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Vedremo.

