Malagò, Tommasi, Capotondi e Chirichella protagonisti del meeting web di giovedì sul tema dei valori dello sport, organnizzato da Treccani.

Appuntamento sul web, giovedì prossimo, alle 17,30, piattaforma Zoom, con l’organizzazione curata da Treccani Webinar: in programma un video meeting sul tema dei valore dello sport, in particolare in questo complesso periodo del post pandemia, con la partecipazione di nomi di spicco del mondo dello sport italiano e con il coordinamento di Lia Capizzi, giornalista e inviata di Sky Sport. All’appuntamento web interverranno Massimo Bray, direttore generale Treccani, Cristiana Capotondi, vice presidente Lega Pro, Cristina Chirichella, capitano della nazionale italiana di pallavolo, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana calciatori e Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Lo sport fonda i propri lavori sul rispetto delle regole, dell’avversario e sul riconoscimento dell’impegno, fondamentale per conseguire i risultati prefissati. Lo spirito di gruppo e il rispetto del prossimo, proprio degli sport di squadra, sono valori da condividere in ogni comunità, e fanno parte della cultura che Treccani difende. A pochi giorni dal riavvio dello sport più amato, il calcio, Treccani guarda alla riapertura nel rispetto della sicurezza per i giocatori e per il pubblico. Ulteriori informazioni su treccani.it Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 17:00



