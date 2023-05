Tre italiane nelle finali europee, Malagò: «Spot straordinario per il nostro calcio»

Quella della Sampdoria è una situazione che Giovanni Malagò segue «Da vicino, come qualsiasi altra vicenda di squadre blasonate che hanno fatto la loro storia». Lo ha detto il presidente del Coni dalla terrazza di Casa Italia durante la sua visita a Villa Borghese per il 90° CSIO di Piazza di Siena, in cui ha parlato anche della possibile cessione della Sampdoria al fondo Gestio Capital.

Situazione Sampdoria

«Conosco la situazione – ha spiegato il presidente del Coni in merito alla possibile cessione della Sampdoria al fondo Gestio Capital -. Oggi c'è stata una grandissima ventata di positività, che però nel giro di qualche ora si deve concretizzare. Una chiusura delle operazioni per cui sembra ci sia la volontà delle parti. Sarebbe un peccato se questo non si riuscisse a ottenere, perché i tifosi della Sampdoria meritano il meglio».

Coppe Europee

Tre squadre italiane in finale nelle coppe europee sono «Uno spot straordinario per il calcio italiano - ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dalla terrazza di Casa Italia durante la sua visita allo CSIO di Piazza di Siena, a Roma - Neanche il più grande ottimista avrebbe potuto immaginare un risultato simile, arricchito dal fatto che ci fosse un'altra semifinalista italiana in Champions e un'altra ancora in Europa League.

Parigi 2024

Il secondo posto dell'Italia nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo - alle spalle dell'Irlanda, vittoriosa dopo il barrage - ha generato grande ottimismo a Piazza di Siena. Stato d'animo condiviso anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in vista del FEI Jumping European Championship, in programma a fine agosto a Milano: competizione che, va ricordato, qualificherà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

«Con la Federazione, con il commissario tecnico e gli atleti abbiamo parlato molto di questo evento - le parole di Malagò -. Il secondo posto di ieri dà l'idea dello stato di forma che sta attraversando la nostra squadra. Gli Europei di Milano assegnano tre posti che sono praticamente gli ultimi, al netto di un'ultima opportunità molto simile a una lotteria, per qualificarci per Parigi come squadra. Non vogliamo e non possiamo fallire: la prestazione della Coppa delle Nazioni qui a Piazza di Siena, al netto di tutte le variabili del caso, ci lascia però molto ben sperare».

