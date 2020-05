Malagò: il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a 'Non è un paese per giovanì su Radio Due, si lascia andare a una previsione: «Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico-scientifico non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro», aggiunge il numero uno dello sport italiano. E il presidente del Coni interviene anche sul protocollo. «Positivi semplici infortunati o tutta la squadra in quarantena? E' questo il punto. Abbiamo recepito una direttiva che individua un percorso di coinvolgimento generale e non quello di creare una quarantena individuale. E' un tema che riguarda il Cts, non ho mai interloquito con loro, lo deve fare il governo e il ministero dello Sport. Mi dicono che è una decisione che può anche essere rivista. Tra più restrittiva e più 'lascà hanno voluto dare un'indicazione nell'interesse di tutto il paese. Devo dire che questa lotta tra alcuni medici e il Cts non mi appassiona». Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 16:13



