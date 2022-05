Roma, arriva la nuova maglia per la prossima stagione: colletto alla coreana con un solo bottone

La nuova maglia è pronta, ma forse la vedremo in campo solo nella prossima stagione. La Roma inizia a far trapelare dettagli sulla casacca di casa che vestiranno Abraham e compagni. Saranno sempre griffate New Balance e saranno caratterizzate da un collo alla coreana, corredato da un unico bottone, e da una serie di piccoli loghi “ASR” (lo storico simbolo dei giallorossi, peraltro già rivisto sulle divise all’ultimo derby) ripetuti in più unità sulla parte frontale oltre alla scritta centrale della Digital Bits che sarà in giallo e non in bianco come trapelato inizialmente. Sulla parte posteriore, invece, dovrebbe esserci la scritta “Figli di Roma”, con lo storico Lupetto all’interno della ‘O’. Molto diversa quindi dal concept rivelato di pochi giorni dal sito Footy Headlines. La squadra potrebbe indossarla già sabato sera col Venezia ma ci sono dubbi da parte del club. Perché in quel caso la Roma dovrebbe poi vestirla anche nella finale di Conference col Feyenoord. E in questi casi la scaramanzia non è mai troppa. Praticamente pronta infine anche la seconda maglia, che molti descrivono come la “più bella di sempre”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA