Juventus, CR7 mette nel mirino Immobile e... Higuain

Dal blackout di San Siro col Milan alla penombra dello Stadium. La Juve non ha riacceso la luce, ma pareggiando 2-2 contro l'Atalanta con due lampi su rigore di Cristiano Ronaldo ha comunque allungato a +8 sulla Lazio (o quel che ne resta) a 6 giornate dal termine. «Un match difficile, un punto molto importante. Continuiamo a combattere fino alla fine», il messaggio affidato dal portoghese ai social.

Per i bianconeri sono arrivate almeno due conferme: da un lato c'è il magic moment di Cristiano Ronaldo, dall'altro i soliti problemi ad affrontare i big match di questa fase-due della stagione, con inevitabili preoccupazioni per il ritorno degli ottavi di Champions del 7 agosto contro il Lione vittorioso 1-0 all'andata. La luce nel buio è dunque quella di CR7, che aggiorna le sue statistiche mostruose. La doppietta all'Atalanta lo porta a quota 28 gol, uno in meno del capocannoniere Immobile che sta però attraversando un periodo diametralmente opposto. Il portoghese potrebbe essere il primo calciatore a laurearsi bomber nei tre principali campionati europei: Premier, Liga e Serie A. Nella corsa alla Scarpa d'Oro il bianconero è terzo a pari merito con Werner del Lipsia (28 gol, 56 punti), alle spalle del laziale Immobile (29 gol, 58 punti) e del probabilmente irraggiungibile Lewandowski del Bayern Monaco (34 gol, 68 punti). Per eguagliare invece il record di reti in Serie A del suo compagno di squadra Higuain (36 gol con il Napoli nel 2015-16) a Cristiano Ronaldo servono altri 8 centri nelle prossime 6 giornate: ovvero uno in più di quanti ne ha realizzati nelle 6 partite successive al lockdown.

Mercoledì in casa del Sassuolo al posto dello squalificato Cuadrado giocherà Danilo, con il ritorno di Alex Sandro a sinistra e la probabile ricomparsa tra i convocati di Demiral, oggi tornato a lavorare in gruppo a sei mesi dalla ricostruzione del crociato.

A centrocampo potrebbe rivedersi Pjanic, dopo un turno di stop precauzionale per un fastidio muscolare. Intanto la Juve non perde di vista Jorginho, un pupillo di Sarri. «Se i bianconeri e il Chelsea dovessero trovare un accordo, allora noi poi valuteremo la situazione», le parole dell'agente Jorge Santos. La quota dei bookmakers inglesi è crollata: Jorginho a Torino paga soltanto due volte la posta. Per convincere i Blues, però, serviranno almeno una quarantina di milioni. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 17:07



