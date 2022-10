Maccabi-Juve 2-0, le pagelle: Bonucci irriconoscibile, Vlahovic stralunato. Allegri, le scuse stanno a zero

di Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 4 Insicuro. Arriva sempre qualche attimo in ritardo. Non è tranquillo, come il resto della squadra. Miracoli non ne fa.

DANILO 5,5 Inizio shock. Al secondo gol del Maccabi è l’unico che almeno prova a reagire. Gioca praticamente in attacco. Esce sconsolato (23’ st Kean 5: non è la sua annata. Non è neanche fortunato).

BONUCCI 4 Dopo la figuraccia con il Milan non si riscatta, anzi fa anche peggio. Anticipato facilmente, non ferma nessuno. Irriconoscibile.

RUGANI 5 Gli avversari gli arrivano da ogni direzione. Fa il possibile per dare una mano (una buona conclusione). Il tentativo non porta frutti. Spaesato.

ALEX SANDRO 5 In difesa viene ridicolizzato più volte. In attacco almeno ci prova. Un paio di cross interessanti, poco altro (29’ st Soulé 5,5: nel caos fa almeno una magia).

CUADRADO 4 Perde diversi palloni e, fatto più grave, non ci mette la giusta grinta, soprattutto quando deve dare una mano in difesa.

PAREDES 4 Il gioco bianconero è inesistente come l’argentino. Vaga per il centrocampo senza mai fare qualcosa di significativo. In corto circuito totale. Pesce fuor d’acqua (1’ st Locatelli 5: fa qualcosa, non molto).

RABIOT 4 Splendido nella gara d’andata, irritante in Israele. Non ha la giusta cattiveria. Non rischia mai la giocata e litiga con il pallone continuamente. Inconcludente.

MCKENNIE 4 Spesso gira a vuoto. In ritardo nei tackle e poco preciso nei passaggi. Non ha neanche un gesto di stizza. Impalpabile (1’ st Kostic 4: deve dare la scossa, non arriva nulla).

DI MARIA 5 Parte malissimo ed è puro sfortunato. Dopo 25’ la sua (brutta) partita è già finita. Di cristallo (22’ pt Milik 5: ha una buona occasione ma non trova il gol che avrebbe riaperto il match).

VLAHOVIC 4 Il suo nervosismo è comprensibile, meno l’ostinatezza con cui prova a risolvere le cose da solo. Si costruisce una palla gol, per il resto è perso nei suoi pensieri. Stralunato.

ALLEGRI 3 Le scuse stanno a zero. Presenta una squadra senza mordente e in totale confusione. Ha tantissime colpe, ormai difficile difenderlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 20:58

