Euro2020, «Ma quale dieta, me piacen 'e purpett»: l'inno portafortuna della Nazionale (grazie ai napoletani del gruppo) VIDEO

Non c'è solo Notti magiche, il brano simbolo di Italia '90, a rappresentare la colonna sonora che ha accompagnato l'Italia campione d'Europa. Nell'avventura di Euro 2020 c'è stata un'altra canzone simbolo del gruppo, decisamente meno conosciuta del brano cantato da Gianna Nannini, ed è tutto merito dei napoletani azzurri, a cominciare da Lorenzo Insigne.

Gli azzurri la cantano per la prima volta in pubblico il 20 giugno, dal ritorno dopo la vittoria col Galles pic.twitter.com/vOuOTtPBII — chià (@itsmwengo) July 12, 2021

Si chiama 'Ma quale dieta' ed è un brano creato nello scorso autunno da Luca Il Sole di Notte, che lavora in un ristorante di Sant'Antimo (Napoli) ma che ha una grande passione per la musica. L'autore è riuscito a creare un brano ballabile ed orecchiabile, diventato subito un must per i napoletani azzurri, a cominciare da Lorenzo Insigne che è il 'dj' indiscusso del gruppo.

È il 2 luglio, sul pullman dopo la vittoria contro il Belgio gli azzurri si scatenano su Ma quale dieta mentre Federico Chiesa viene preso a cuscinate pic.twitter.com/1nQ6LtlqL7 — chià (@itsmwengo) July 12, 2021

Come racconta un'utente di Twitter, @itsmwengo, grazie anche alla presenza di altri napoletani in squadra, come Gigio Donnarumma e Ciro Immobile, il brano ha conquistato subito tutto il gruppo. Anche se il brano è in napoletano, tutti gli azzurri hanno presto imparato il suo testo, con il ritornello che in italiano recita così: «Ma quale dieta? Mi piacciono le polpette, mi piacciono le cotolette, ho mangiato alle quattro e ho ancora fame ma sono solo le sette».

Arriviamo al 6 luglio: è il giorno di Italia - Spagna, la nazionale si allena sulle note di Ma quale dieta rigorosamente riprodotta dalla cassa di Insigne mentre i telecronisti spagnoli commentano le prestazioni tecniche degli azzurri pic.twitter.com/MM1ox1qoOO — chià (@itsmwengo) July 12, 2021

Immobile, Donnarumma e Insigne sono stati i promotori del successo del brano all'interno della nazionale di Roberto Mancini. Il brano 'Ma quale dieta' ha accompagnato gli azzurri durante tutti gli spostamenti di questo Europeo ed è diventato la colonna sonora dei festeggiamenti per tutte le partite vinte, fino alla finale.

È la notte del 12 luglio: l’Italia è campione d’Europa, dopo i primi pazzi festeggiamenti in campo e negli spogliatoi gli azzurri salgono sul pullman per rientrare a casa. Come di rito cantano il loro portafortuna, questa volta se possibile urlandolo ancora di più pic.twitter.com/XgL4lFqPbM — chià (@itsmwengo) July 12, 2021

«È stato divertente ed emozionante vedere tutti i nostri compagni, compresi quelli nati e cresciuti al Nord, cantare in napoletano con noi», ha spiegato Ciro Immobile dopo che il gruppo azzurro è rientrato a Roma.

Giunti finalmente alla casa giusta la nazionale canta ancora una volta la canzone che ha accompagnato tutte le vittorie ma questa volta, sul tetto d’Europa, Ma quale dieta assume un sapore diverso.

Insigne capo villaggio dirige mentre tutti la cantano 💙 pic.twitter.com/1NZrln03Tp — chià (@itsmwengo) July 12, 2021

