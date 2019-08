Inter o Juve? Lukaku rompe con lo United e resta ad allenarsi con l'Anderlecht

Romelu Lukaku sembra voler rompere con il Manchester United. Fonti del club inglese fanno infatti sapere che l'attaccante belga oggi non si è presentato al centro tecnico di Carrington, dove avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con quella che è ancora la sua attuale squadra. Invece non si è visto, e si troverebbe ancora a Bruxelles, dove ieri è stato a Seerpede, sede in cui si allenano le giovanili dell'Anderlecht, squadra di cui è tifoso e con la cui maglia si è fatto fotografare.



Il suo mancato rientro, nonostante le rassicurazione date dal suo entourage allo United, è quindi un segnale di rottura: il bomber vuole l'Italia e quindi forza la mano. Marted√¨ 6 Agosto 2019, 15:24







