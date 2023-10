Lukaku, la protesta dei tifosi interisti: 50 mila fischietti a San Siro per il suo ritorno con la Roma

di Redazione web

La Curva dell'Inter si prepara al ritorno del grande ex Romelu Lukaku. Dopo il caso di mercato della scorsa estate, il 29 ottobre il belga farà ritorno a San Siro con la maglia della Roma e la tifoseria nerazzurra sta già preparando l'accoglienza.

«Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti», si legge nella fanzine distribuita tra i tifosi al Meazza prima nella gara di Champions League contro il Benfica di stasera. «Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno - proseguono i tifosi -. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perchè prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50000 fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori», conclude la Curva Nord.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA